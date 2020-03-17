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Русский космос

Финляндия останавливает железнодорожное сообщение с Россией

17.03.2020 12:12
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Финляндия останавливает железнодорожное сообщение с Россией

Ограничения будут действовать минимум до тринадцатого апреля, и не будут касаться грузовых перевозок.

С 19 марта Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на финского оператора железных дорог VR. По словам собеседника агентства, поезда Allegro, курсирующие между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будут работать до 18 марта, также, как и поезд «Лев Толстой» по направлению между Хельсинки и Москвой. Уточняется, что ограничения будут действовать минимум до 13 апреля, и не будут касаться грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу на сообщение с Белоруссией. Аналогичные меры ранее были предприняты и в отношении ряда стран ЕС.

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