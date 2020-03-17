В Красноярском крае введен режим повышенной готовности

В понедельник стало известно об одном заболевшем коронавирусом – им оказался житель Красноярска, прибывший из Австрии.

В Красноярском крае принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции, информирует РИА Новости со ссылкой на председателя регионального правительства Юрия Лапшина.

По его словам, действия властей обусловлены тем, что «проникновение угрозы коронавируса на территорию Красноярского края неминуема». В этом плане бездействовать нельзя.

Напомним, что ранее сообщалось об одном заболевшем – им оказался житель Красноярска, прибывший из Австрии. Согласно предварительному тесту, он заразился коронавирусом.