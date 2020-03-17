Ветеранов Латышского легиона СС проверят на причастность к преступлениям

Сегодня в России расследуется несколько уголовных дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны.

СК планирует изучить данные ветеранов Латышского легиона СС, а также проверить их на факт причастности к бесчеловечным преступлениям против мирных граждан СССР. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала представитель СКР Светлана Петренко. В списке ветеранов легиона содержится достаточно информации, которая позволит приступить к поисковым мероприятиям. Она также напомнила, что сегодня в России расследуется несколько уголовных дел о геноциде в период Великой Отечественной войны. Петренко также рассказала, что сейчас проверяется около пятидесяти человек.