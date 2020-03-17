В Казахстане коронавирус обнаружили у двухлетнего ребенка

Девочка проходит лечение в местной инфекционной больнице.

В Казахстане заболевание коронавируса обнаружено у двухлетнего ребенка, передает РИА Новости. Как сообщил представитель Минздрава республики Диас Ахметшарип, это девочка 2018 года рождения. Она прибыла в Алма-Аты самолетом через Минск. В данный момент ребенок находится в местной инфекционной больнице.

Также, как сообщалось ранее, за одни сутки в стране, согласно официальным данным, известно о 13 заболевших. Два новых случая заболевания – это взрослые мужчины, прилетевшие из Москвы.

Напомним, что одиннадцатого марта ВОЗ объявила о пандемии. На данный момент коронавирус зафиксирован в 151 стране.