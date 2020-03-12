На краю Солнечной системы обнаружено более 100 карликовых планет

Астрономы обнаружили более ста прежде неизвестных малых планет на окраинах Солнечной системы, за пределами орбиты Нептуна.

Международная группа исследователей проанализировала данные за несколько лет, которые были собраны с помощью «Обзора темной энергии» (DES) – астрономического проекта, направленного на изучение динамики расширения Вселенной путем съемки южного неба.

Проект DES (Dark Energy Survey) не был намеренно разработан для поиска таких объектов, как малые планеты, но собранные им данные оказались очень полезны для этой задачи.

Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Supplement Series, астрономы выявили в общей сложности 316 объектов за пределами орбиты Нептуна, которые называются транснептуновыми объектами (TНO), 139 из которых прежде не были задокументированы.

Обнаруженные астрономами новые объекты расположены в диапазоне от 30 до 90 астрономических единиц от Солнца, но некоторые объекты экстремально удалены и находятся на расстоянии более 150 астрономических единиц, пишет РИА Новости.

Всего ученым известно около 3000 ТНО. Самым известным и самым крупным из этих объектов является карликовая планета Плутон, расположенная примерно в 40 астрономических единицах от Солнца.

Межамериканская астрономическая обсерватория Серро-Тололо в Чили, где проводится исследование темной энергии.

В последнем исследовании астрономы применили новые методы для идентификации ТНО в течение первых четырех лет данных DES. В отличие от традиционных исследований, направленных на поиск транснептуновых объектов, которые проводят очень частые измерения неба, DES был разработан для наблюдения больших удаленных объектов, таких как звезды, галактики и сверхновые. Поэтому ученым пришлось адаптировать свой подход.

«Специальные исследования ТНО позволяют увидеть движение объектов, и отследить их», – отметил Pedro Bernardinelli, руководитель исследования из Пенсильванского университета.

«Одна из ключевых вещей, которые мы сделали, заключалась в том, что нам удалось найти способ восстановить эти движения», – заметил исследователь.

По мнению ученых, каталогизированные ими ТНО могут помочь пролить свет на некоторые из загадок вселенной, такие как потенциальное существование гипотетического мира в десятках миллионов миль от Солнца, известного как «Девятая планета» или «Планета X».

Возможное наличие этой планеты было впервые предсказано двумя учеными в 2016 году, которые сообщили, что это вполне может объяснить необычные, высокоэллиптические орбиты скопления TНO. Астрономы утверждали, что нормальные модели динамики Солнечной системы не могут объяснить эту странную совокупность орбит. Однако до настоящего времени не было выявлено никаких прямых доказательств существования Девятой планеты, пишет newsweek.com.