Россия закроет въезд для иностранных граждан

Начиная с 18 марта вступает в силу ограничение на въезд на территорию России иностранных граждан.

Согласно информации пресс-службы правительства, премьер страны Михаил Мишустин дал распоряжение ограничить въезд на территорию России иностранных граждан и лиц не имеющих гражданства. Запрет вступает в силу начиная с полуночи, в ночь на 18 марта и будет действовать до 1 мая. При этом премьер отметил, что запрет не будет распространяться на сотрудников дипломатических миссий, водителей грузовиков, экипажей самолетов, а также морских и речных кораблей, железнодорожных бригад, и пассажиров, которые пересекаю Россию транзитом или едут в страну на похороны, пишет РБК.