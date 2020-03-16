ЕС вводит запрет на въезд иностранцев
16.03.2020 18:46
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Ограничение на въезд в страны Европы для иностранцев будет действовать в течение 30 дней.
Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз принял решение ввести запрет на все несущественные поездки на свою территорию в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19 по всему миру. Уточняется, что соответствующее ограничение будет действовать в течение 30 дней, а также в страны Европы можно будет попасть только по уважительной причине, пишет РИА Новости.
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