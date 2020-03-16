Песков прокомментировал идею о введении ЧС в РФ из-за COVID-19

Ранее сообщалось, что в стране число заразившихся коронавирусом выросло до 93 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что пока никаких обсуждений и решений по введению чрезвычайного режима в Российской Федерации из-за распространения инфекции COVID-19 не было.

"Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого", - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее сообщалось, что на данный момент в стране количество заразившихся коронавирусом выросло до 93 человек.