Количество заразившихся COVID-19 в РФ выросло до 93 человек

Татьяна Голикова отметила, что 86 случаев заболевания оказались завозными, а 7 - контактными.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент в Российской Федерации зарегистрировали 93 случая заражения COVID-19. Об этом она рассказала на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По ее словам, 86 случаев заболевания оказались завозными, а 7 - контактными. Также Голикова отметила, что 4 пациента уже выздоровели, пишет РИА Новости.