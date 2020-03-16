Главу Сбербанка отправили на карантин

Герман Греф недавно посетил несколько европейских стран, где зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.

Глава Сбербанка Герман Греф был вынужден отправиться на двухнедельный карантин и перейти на удаленную работу, так как недавно посетил несколько европейских стран, где зарегистрирована вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба кредитной организации.

Кроме того в Сбербанке создали антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, а также приняли комплекс мер, чтобы не допустить заражения коронавирусом сотрудников и клиентов кредитной организации. Например, некоторые руководители и работники банка перешли на режим удаленной работы, пишет РБК.