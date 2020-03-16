«Токсичный», но все же успешный в профессиональном плане

Лживые, несправедливые и эгоистичные: кадровые психологи из Университета Бонна расшифровывают шаблоны личности.

Токсичная личность - это термин, используемый для описания людей, которые ведут себя жадно, нескромно и несправедливо и относятся к этой истине очень легко. Доктор Марейке Холин, Бастиан Кюкельхаус и профессор Герхард Бликл с факультета психологии Боннского университета выяснили, почему такие люди могут преуспеть в своей карьере. Уловка, которая приводит к вершине, является социальным навыком.

Социальные навыки сами по себе полезны на рабочем месте. Они могут открыть запертые двери и помочь справиться с ежедневным стрессом. Но они также могут быть использованы для обмана других, злоупотребления доверием или построения фасада безвредности, за которым фактически скрывается обман. Доктор Марейке Холин и исследовательская группа определили, что ядовитые личности, которых коллеги считают социально неадаптированными, считались более способными своим начальством и занимали более высокую иерархическую позицию.

«Мы должны привыкнуть к мысли, что социальные навыки могут быть обоюдоострым мечом», - говорит Холин.

В личностных тестах «токсичные» люди имеют низкие оценки в категориях «честность» и «скромность».

«Такие личности склонны все время сосредоточиваться на себе», - говорит Бликл. «Хорошие социальные навыки позволяют им обманывать других».

С другой стороны, те, кто явно честен и скромен, доставляют истинную радость своей команде: такие люди ведут себя справедливо и позволяют коллегам делиться своими успехами.

Психологи из Боннского университета исследовали это явление, опросив различные рабочие группы. Сначала участники заполнили анонимный онлайн-опрос и оценили, среди прочего, характеристики «честность» и «скромность». Затем коллеги предоставили информацию о социальных навыках участника. Затем руководитель участника дал оценку эффективности его работы. Исследователи смогли собрать данные из 203 таких «трио» сотрудников, коллег и начальников.

Результаты показали, что работники с низким значением честности и скромности могут, тем не менее, преуспеть в своей карьере, если они уравновесят токсичные аспекты своей личности с социальными навыками, пишет EurekAlert.

Но как компании и команды могут более точно оценить токсичные личности?

«Чтобы замедлить рост токсичных личностей, больше внимания следует уделять фактическим показателям, а не хорошим впечатлениям при подборе персонала и проведении оценок», - советует профессор Бликл.

Это особенно сложно в деятельности, где важно произвести впечатление и вызвать интерес, например, в области продаж или лидерских позиций.