Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 МАР, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424

06 МАР, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424
Праздник весны

Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека

06.03.2020 21:08
Комментарии
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека

Память переменчива. События, которые один человек помнит, могут совершенно отличаться от воспоминаний другого. Но почему это меняется, где хранятся воспоминания и как человек их вспоминает, уже давно стало предметом научного изучения.

В рамках клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией исследователи из Национального института здоровья (NIH) отслеживали и регистрировали электрическую активность мозга в режиме реального времени. Поскольку у пациентов возникали воспоминания, в мозге обнаруживались уникальные нейронные паттерны, которые можно использовать для хранения воспоминаний и их воспроизведения позже.

Предыдущие исследования показывают, что существует связь между эпилепсией и частью мозга, которая хранит воспоминания. В 1957 году 27-летний американец Генри Молизон перенес двустороннюю медиальную височную лобэктомию, чтобы хирургическим путем удалить часть его мозга, чтобы остановить его судороги, но не смог сформировать новые воспоминания после процедуры.

В новом исследовании электроды были имплантированы хирургически пациентам с эпилепсией. Эти электроды регистрировали токи, когда пациенты сидели перед экраном, и их просили выучить пары слов, такие как «торт» и «лиса». Было показано, что каждое новое соединение связано с уникальным паттерном нервного возбуждения в языковом центре мозга, известном как передняя височная доля. Когда пациенту позднее было показано одно из слов, аналогичная картина воспроизводилась за миллисекунды до того, как пациент вспомнил свою пару.

«Память играет решающую роль в нашей жизни. Подобно тому, как музыкальные ноты записываются в виде дорожек на пластинке, кажется, что наш мозг хранит воспоминания в нейронных схемах, которые можно воспроизводить снова и снова», - сказал автор исследования и Карим Заглул, доктор медицинских наук, нейрохирург-исследователь в Национальном институте неврологических расстройств и инсульта NIH.

Похоже, что эта деятельность может быть использована для хранения воспоминаний о прошлых событиях, известных как эпизодические воспоминания. Считается, что поиск эпизодической памяти зависит от воспроизведения прошлого опыта, вызванного знакомым запахом или определенной песней, пишет IFLScience.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что воспоминания включают в себя скоординированное воспроизведение паттернов нейронов по всему мозгу», - сказал Заглул. «Изучение того, как мы формируем и извлекаем воспоминания, может не только помочь нам понять самих себя, но и то, как нервные цепи разрушаются при расстройствах памяти».

Комментировать (без регистрации)
Ученые показали, как изменение климата влияет на мозг человека
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?
Исследования

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?
Экономика

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»
Экономика

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска
Экономика 1

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать
Наука и технологии

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году
Экономика 5

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

Новости дня

21:51 Зеленский назвал условие прекращения переговоров по Донбассу Зеленский назвал условие прекращения переговоров по Донбассу
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
21:25 Президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет Президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет
20:26 Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения
20:11 Эксперимент: Могут ли в действительности существовать "кротовые норы" Эксперимент: Могут ли в действительности существовать "кротовые норы"
19:54 Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни
19:39 В Вене началось заседание ОПЕК+ В Вене началось заседание ОПЕК+
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:04 Итальянцам советуют воздержаться от поездок в Россию Итальянцам советуют воздержаться от поездок в Россию

Узнай, страна!

14:05 ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы? ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:01 В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей
12:21 В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей
11:49 В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
11:31 В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов
08:57 В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08:13 В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ
05 МАР, 16:26 В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов
05 МАР, 15:49 В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей
05 МАР, 15:32 В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter