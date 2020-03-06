Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека

Память переменчива. События, которые один человек помнит, могут совершенно отличаться от воспоминаний другого. Но почему это меняется, где хранятся воспоминания и как человек их вспоминает, уже давно стало предметом научного изучения.

В рамках клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией исследователи из Национального института здоровья (NIH) отслеживали и регистрировали электрическую активность мозга в режиме реального времени. Поскольку у пациентов возникали воспоминания, в мозге обнаруживались уникальные нейронные паттерны, которые можно использовать для хранения воспоминаний и их воспроизведения позже.

Предыдущие исследования показывают, что существует связь между эпилепсией и частью мозга, которая хранит воспоминания. В 1957 году 27-летний американец Генри Молизон перенес двустороннюю медиальную височную лобэктомию, чтобы хирургическим путем удалить часть его мозга, чтобы остановить его судороги, но не смог сформировать новые воспоминания после процедуры.

В новом исследовании электроды были имплантированы хирургически пациентам с эпилепсией. Эти электроды регистрировали токи, когда пациенты сидели перед экраном, и их просили выучить пары слов, такие как «торт» и «лиса». Было показано, что каждое новое соединение связано с уникальным паттерном нервного возбуждения в языковом центре мозга, известном как передняя височная доля. Когда пациенту позднее было показано одно из слов, аналогичная картина воспроизводилась за миллисекунды до того, как пациент вспомнил свою пару.

«Память играет решающую роль в нашей жизни. Подобно тому, как музыкальные ноты записываются в виде дорожек на пластинке, кажется, что наш мозг хранит воспоминания в нейронных схемах, которые можно воспроизводить снова и снова», - сказал автор исследования и Карим Заглул, доктор медицинских наук, нейрохирург-исследователь в Национальном институте неврологических расстройств и инсульта NIH.

Похоже, что эта деятельность может быть использована для хранения воспоминаний о прошлых событиях, известных как эпизодические воспоминания. Считается, что поиск эпизодической памяти зависит от воспроизведения прошлого опыта, вызванного знакомым запахом или определенной песней, пишет IFLScience.