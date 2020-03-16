Лукашенко собирается обсудить с Путиным закрытие границы
Лидер Белоруссии призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику.
16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым заявил, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с закрытием границы между странами для перемещения людей из-за коронавирусной инфекции. Он считает, что соответствующее решение должно приниматься на президентском, а не правительственном уровне.
Кроме того Лукашенко призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику, а также не усложнять непростые отношения России и Белоруссии. Об этом передает издание ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Ранее сообщалось, что РФ приняла решение закрыть российско-белорусскую границу относительно перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру.
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а нафига нам лечить тех условно заболевших которых Батька у себя лечить не хочет а нам внаглую слить собирается чтоб не он а мы их за свои деньги лечили ..опять же если Белорусы-работяги на родине останутся -статистику по безработице и короновирусу ему испортить могут