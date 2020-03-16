Лукашенко собирается обсудить с Путиным закрытие границы

Лидер Белоруссии призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику.

16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым заявил, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с закрытием границы между странами для перемещения людей из-за коронавирусной инфекции. Он считает, что соответствующее решение должно приниматься на президентском, а не правительственном уровне.

Кроме того Лукашенко призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику, а также не усложнять непростые отношения России и Белоруссии. Об этом передает издание ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что РФ приняла решение закрыть российско-белорусскую границу относительно перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру.