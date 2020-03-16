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Русский космос

Лукашенко собирается обсудить с Путиным закрытие границы

16.03.2020 16:11
Комментарии: 1
Лукашенко собирается обсудить с Путиным закрытие границы

Лидер Белоруссии призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику.

16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым заявил, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с закрытием границы между странами для перемещения людей из-за коронавирусной инфекции. Он считает, что соответствующее решение должно приниматься на президентском, а не правительственном уровне.

Кроме того Лукашенко призвал Москву и жителей двух стран не создавать панику, а также не усложнять непростые отношения России и Белоруссии. Об этом передает издание ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что РФ приняла решение закрыть российско-белорусскую границу относительно перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

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Россия закрывает границу с Белоруссией из-за пандемии
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16:18 0 0
Александр Н:

а нафига нам лечить тех условно заболевших которых Батька у себя лечить не хочет а нам внаглую слить собирается чтоб не он а мы их за свои деньги лечили ..опять же если Белорусы-работяги на родине останутся -статистику по безработице и короновирусу ему испортить могут

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