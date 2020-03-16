ФРС снизила ключевую ставку до минимального значения

Также ФРС США планирует закупить дополнительные ценные бумаги и облигации на сумму около $700 млрд.

В понедельник, 16 марта, американская Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение снизить целевой диапазон ключевой ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на агентство Reuters. Это связано с тем, что распространение инфекции COVID-19 по всему миру создает новые риски для экономики Соединенных Штатов. Также ФРС планирует закупить дополнительные ценные бумаги и облигации на сумму около $700 млрд.