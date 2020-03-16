Мишустин прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19 в России

Михаил Мишустин отметил, что в РФ вирус занесли люди, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что в последние дни количество заразившихся россиян коронавирусной инфекцией увеличилось за счет близких родственников и друзей, которые непосредственно контактировали с теми, кто уже заболел. Также он подчеркнул, что в Россию вирус занесли люди, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что в РФ зафиксировали 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.