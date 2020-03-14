Банки повышают ставки по ипотеке

Банки начали повышать процентные ставки по ипотечным кредитам в связи с резким падением курса рубля и цен на нефть.

Кредитные организации, входящие в ТОР-10 крупнейших банков России, начали поднимать процентные ставки по ипотечным кредитам. Согласно информации, предоставленной газетой "Ведомости", ставки уже повышены в "Юникредит" и Транскапиталбанк, руководство которого оставило на том же уровне ставки по программе "Cемейная ипотека", повысив ставку по кредитам под залог жилья для физических лиц. Также, по данным издания, поднять ипотечные ставки готовятся в Абсолют-банке, а руководство таких кредитных организаций, как Альфа-банк, "ФК Открытие", Росбанк, ВТБ, МКБ, СМП-банк, "Уралсиб" и "Зенит" рассматривает возможность их повышения. При этом, представители Сбербанка, Газпромбанка и "Дом.РФ" не стали комментировать ситуацию и предоставлять какие-либо сведения по данному вопросу, пишет РИА Новости.