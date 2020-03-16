За прошедшие сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек

Всего на данный момент заболело 153 517 человек во всем мире, случаев с летальным исходом – 5375.

За последние сутки во всем мире коронавирусом заразилось 10 982 человека, скончалось 343. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от ВОЗ. В итоге, с учетом этих данных, общие показатели по заболеваемости на данный момент составляют 153 517 человек, с летальным исходом – 5375. В частности, за пределами Китая заразилось 72 469 человек, умер – 2531 человек.

Напомним также, что ранее вспышка COVID-19 была объявлена пандемией. Коронавирус был обнаружен в более чем в 140 странах. Что касается России, то речь идет о 63 заболевших.