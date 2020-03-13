В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от COVID-19

Россиянам советуют носить маски, соблюдать гигиену рук, а также регулярно обрабатывать мобильные устройства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мобильные телефоны и другие гаждеты являются переносчиками таких инфекций, как грипп и COVID-19. В связи с этим в ведомстве рекомендуют регулярно обрабатывать данные устройства антисептическими средствами, особенно в области соприкосновения с лицом. Если есть чехол, его нужно снимать и обрабатывать отдельно от смартфона (а лучше вообще отказаться от него).

Также в Роспотребнадзоре советуют носить маски и соблюдать гигиену рук, особенно после посещения общественных мест. В ведомстве добавили, что при себе лучше всегда иметь антисептические гели или салфетки на основе спирта, чтобы человек мог всегда держать руки в чистоте, пишет РИА Новости.