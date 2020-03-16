В Чили нашли уникальный советский микроавтобус

16.03.2020 01:10 Комментарии

В Чили обнаружили редкую модель советского микроавтобуса RAФ-977 (первой серии), который был выпущен в 1960-м году. До этого времени считалось, что ни один экземпляр данной модели не сохранился.

Фото Yapo.cl Объявление о продаже транспортного средства было размещено на одном из местных сайтов.

Продавец предложил купить русский микроавтобус за 800 тыс. песо (930 долларов).

В объявлении отмечалось, что машина не на ходу. Но, по словам продавца, ходовая часть в отличном состоянии, и транспортное средство можно переоборудовать под грузовик либо фургон для уличной торговли.



РАФ-977 выпускался в Латвии. Автомобиль был оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-21 (2,5 л, 70 л.с.), 3-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Длина транспортного средства составляла 4900 мм, ширина – 1815 мм. В РАФ может поместиться до 10 человек, пишет rg.ru.