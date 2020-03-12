АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. авто из-за проблем с тормозами

Отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» отзывает в стране 12 192 машины Lada Vesta, Xray, Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 г. по данное время, информирует Росстандарт.

В сообщении говорится о том, что причиной отзыва авто является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

В автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормоза. Также известно, что для владельцев транспортных средств все ремонтные работы будут выполнены бесплатно.

Как пишет ТАСС, минувшей осенью по этой же причине компанией «Автоваз» было отозвано 4000 единицы моделей Lada Granta.