В ВОЗ рассказали, когда ждать окончания эпидемии коронавируса

Общая смертность от коронавируса составляет порядка 3%, но в возрастной группе старше 80 лет и старше смертность может достигать 14%.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о том, когда ждать окончания эпидемии коронавируса и почему в Италии самая высокая в мире смертность от COVID-19. По ее словам, в ближайшее время мировая эпидемия не закончится, и по всей видимости, не пройден даже ее пик. Согласно последним данным, в мире насчитывается более 145 тыс. инфицированных коронавирусом. Причем больше всего заболевших в Европейском союзе выявлено в Италии, где также самая высокая смертность от коронавируса.

По данным ВОЗ в Италии коронавирус обнаружен у 17 760 человек, а более 1000 человек умерли. Такая высокая смертность связана с большим количеством пожилых граждан в стране. При этом, эксперты отмечают, что коронавирус в Италии распространился с невероятно быстрой скоростью, заразив одновременно очень большое количество людей. И до сих пор непонятно, как это произошло, хотя на месте работает международная команда экспертов, пишет РБК.