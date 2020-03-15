Трое из инфицированных коронавирусом заразились в России

Медики выявили трех человек, которые заразились коронавирусом на территории России.

Согласно данным, предоставленным Роспотребнадзором, в России отмечено три случая инфицирования коронавирусом внутри страны. До этого момента, все люди, заразившиеся коронавирусом, приезжали из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19, таких, как Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша и Швейцария, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России выявлено 59 случаев инфицирования коронавирусом. 56 человек являются гражданами России, два человека имеют гражданство КНР, а еще один Италии.