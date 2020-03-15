Минпромторг призвал не бояться закрытия продуктовых магазинов

Продовольственные магазины в России из-за пандемии коронавируса закрываться не будут и товары в них не закончатся.

В Минпромторге заявили, что в России нет и не будет недостатка в продовольственных товарах. Все торговые предприятия заранее закупают необходимые товары. Также, в Минпромторге не советуют гражданам из-за боязни коронавируса закупать продукты и товары первой необходимости в больших количествах. Специалисты отметили, что, во-первых, это не рационально, а во-вторых многие товары имеют срок годности, за которым сложно будет уследить, пишет ТАСС.