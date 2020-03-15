Валютный рынок ждет значительный рост в ближайшее время

Эксперт считает панику на валютном рынке чрезмерной.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в настоящее время на валютном рынке. По его мнению, хотя коронавирус серьезно повлиял на мировую экономику и убытки от борьбы с распространением заболевания составят порядка 0,5% ВВП, паника на рынке представляется чрезмерной. Ващенко считает, что о полном восстановлении рынка говорить рано, но ожидается серьезный отскок. Это, в большой мере будет зависеть от поддержки экономики "со стороны монетарных властей", пишет Российская газета.