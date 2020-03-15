Австрия закроет границы для туристов из России

Будет закрыто авиасообщение с Россией, Украиной, Великобританией и Нидерландами.

Власти Австрии приняли решение закрыть границы для туристов из некоторых стран, в связи с обострившейся обстановкой по коронавирусу. Об этом в ходе заседания Национального совета Австрии заявил канцлер Себастьян Курц. Речь идет о прекращении авиасообщения с такими странами, как Россия, Украина, Великобритания и Нидерланды. Канцлер отметил, что запрет на въезд туристов из перечисленных стран связан с дополнительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пишет РБК.