Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Европы

Рейсы в столицы европейских государств и обратно будут доступны только из столичного аэропорта Шереметьево, но только из терминала F.

Согласно сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, из-за эпидемии заболевания принято решение ограничить авиасообщение со всеми странами Европейского союза, а также с Норвегией и Швейцарией. Запрет начнет действовать в полночь, в ночь с 15 на 16 марта. Тем не менее, рейсы из Москвы в столицы "закрытых" стран и обратно, будут осуществляться через международный терминал F московского аэропорта Шереметьево и только до тех пор, пока существует необходимость вывоза россиян из вышеназванных стран и отправки обратно их граждан. Исключение сделано для Великобритании, которую пока запрет на авиаперелеты не касается, пишет ТАСС.

Ранее, было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Испанией, Италией и Францией.