Пушков назвал бешенством нападение на российское посольство в Киеве

Во время шествия, приуроченного ко "Дню добровольца", радикалы произвели выстрел из ракетницы по посольству России в Киеве.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия украинских радикалов, которые произвели выстрелил из ракетницы по российскому посольству в Киеве. По его мнению, это является бешенством. Пушков подчеркнул, что Украина все проиграла: ЕС и НАТО закрыты для страны, Донбасс и Крым потеряны навсегда, денег нет, именно это заставляет радикалов беситься и вымещать свою злобу на посольстве России, которую, видимо, считают виноватой во всех бедах, пишет РИА Новости.