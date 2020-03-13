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Украина закроет въезд в страну для иностранных граждан

13.03.2020 18:24
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Украина закроет въезд в страну для иностранных граждан

Алексей Данилов подчеркнул, что украинские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться на родину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 13 марта, заявил, что украинские власти приняли решение на две недели закрыть въезд для иностранцев из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что соответствующая мера начнет действовать через два дня. Данилов добавил, что, несмотря на введенный запрет, граждане Украины, находящиеся за рубежом, смогут вернуться на родину, пишет ТАСС.

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