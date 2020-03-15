Почему россияне меньше боятся коронавируса

Люди во многих странах испытывают страх перед коронавирусом, но россияне гораздо меньше переживают из-за распространения инфекции.

Коронавирус распространяется на все большее количество стран, но россияне, кажется, не испытывают сильной тревоги по этому поводу. По крайней мере не так сильно боятся коронавируса, как люди в других странах. Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, почему так происходит.

Эксперт считает, что россияне более чем другие народы, закалены неприятностями. По его словам, за последние 30 лет граждане России пережили много потрясений, включая и серьезные экономические кризисы, и коронавирус, на их фоне, не является такой уж серьезной проблемой.

Тем не менее, психолог отмечает, что молодое поколение россиян все же больше опасается коронавируса. Это объясняется тем, что у них нет того опыта, который имеют их родители, а также системой воспитания. Родители стараются оградить детей от "реалий жизни" и "выходя в свет" ребенок оказывается не подготовлен агрессии, конкуренции и эмоциональным трудностям, пишет издание Nation News.