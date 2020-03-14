Костин: низкие цены на нефть не нужны США и Саудовской Аравии

К концу года цены на нефть установятся на уровне $40-45 за баррель.

Глава ВТБ Андрей Костин сомневается, что цены на нефть останутся низкими достаточно продолжительное количество времени. По его словам, низкие цены не устраивают ни США, сланцевая нефть которых стоит около $40 за баррель, ни Саудовскую Аравию, бюджет которой формируется при цене нефти порядка $65 за баррель. Поэтому, Костин предполагает, что уже к концу текущего года цены на нефть стабилизируются на уровне $40-45 за баррель. России же, по его словам, для формирования профицитного бюджета необходима цена на нефть, в среднем, порядка $45-50 за баррель, пишет РБК.