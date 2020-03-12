Саудовская Аравия хочет поставлять нефть по ценам ниже российских

Цена на нефть упала из-за того, что страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении сырья.

12 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Саудовская Аравия планирует в три раза увеличить поставки нефти в страны Европы по цене примерно $25 за баррель. Отмечается, что такая цена гораздо ниже, чем цена российского экспортного сырья. Также Эр-Рияд всегда поставлял небольшие объемы нефти в европейские государства. Таким образом, передает Bloomberg, это превращает нефтяной рынок Европы в наиболее важную сферу передела интересов в ценовой войне между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала из-за того, что страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении сырья в связи с распространением коронавирусной инфекции.