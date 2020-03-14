Матвиенко считает Россию готовой к мировому кризису

Благодаря сбалансированной финансово-экономической политике, Россия лучше многих стран готова к мировому кризису.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что наша страна готова к экономическому кризису лучше многих других государств. По ее словам, даже несмотря на низкие цены, Россия сможет не только уверенно преодолевать экономические трудности, но и выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе и социальные, в течение 6 лет. Политик отметила, что готовность страны связана с грамотной финансовой и экономической политикой, проводимой всеми профильными структурами России, пишет РИА Новости.