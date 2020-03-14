Мишустин закрыл границу с Польшей и Норвегией

Пропускные пункты на российско-польской и российско-норвежской границе временно прекратят пропускать в страну иностранных граждан начиная с 15 марта.

Премьер России Михаил Мишустин подписал документ, устанавливающий комплекс мер по борьбе с коронавирусом на территории России. Согласно документу, Минздраву России поручено проинформировать все медицинские организации о порядке действий в случае обнаружения заражения коронавирусом, а также привести всю имеющуюся информацию о заболевании в удобный и доступный для населения формат. Также, документ временно приостанавливает работу пропускных пунктов, расположенных на российско-польской и российско-норвежской границе. Сообщается, что попасть на территорию страны через них смогут только россияне, пишет ТАСС.