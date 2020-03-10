Собянин ввел ограничения на массовые мероприятия в Москве

Уточняется, что всего в Москве выявили 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин принял решение запретить в столице проведение массовых мероприятий. В данном случае речь идет о публичных, спортивных, зрелищных и других мероприятий, в которых принимают участие более пяти тысяч человек. Уточняется, что временный запрет будет действовать до 10 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе мэра Москвы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что всего в Российской Федерации выявили 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 7 из них зарегистрировали в Москве.