Клип Little Big для Евровидения набрал больше 5 млн просмотров

Музыкальный клип на композицию российской группы Little Big "Uno", которую коллектив исполнит во время Евровидении-2020, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.

Клип группы Little Big на песню "Uno", которую коллектив исполнит на международном музыкальном конкурсе Евровидение в Роттердаме, представляя нашу страну, признан самым популярным среди композиций других конкурсантов. Клип был выложен организаторами на официальном сайте конкурса еще 12 марта и в течение 9 часов композиция российской группы набрала более 1,3 млн просмотров, пишет РИА Новости. А вот пользователи YouTube посмотрели видео более 5 млн раз.