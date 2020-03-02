Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении

Первый канал отправит на Евровидение группу Little Big, чей репертуар является миксом "панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы".

Согласно данным пресс-службы Первого канала, в Роттердам на музыкальный конкурс "Евровидение 2020" поедет группа Little Big. Композиция, с которой группа представит Россию в Нидерландах, будет представлена публике в самое ближайшее время. В этом году песенный конкурс Евровидение состоится в Нидерландах, в городе Роттердам с 12 по 16 мая, пишет РИА Новости.