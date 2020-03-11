РФ ограничит авиасообщение с европейскими странами из‑за COVID-19

Отмечается, что ограничение не распространяется на регулярные рейсы из Москвы (и обратно) в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне.

С 13 марта Россия временно ограничит авиасообщение с такими европейскими странами, как Италия, Франция, Испания и Германия. Уточняется, что такие меры связаны с распространением инфекции COVID-19 по всему миру. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на сообщение Оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом на территории РФ.

Отмечается, что соответствующее ограничение не распространяется на регулярные рейсы из Москвы (и обратно) в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Российские авиаперевозчики смогут совершать эти рейсы только из терминала F аэропорта "Шереметьево".