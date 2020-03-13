Американские компании могут немедленно начать поставлять нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с главой Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть. Также она отметила, что американские компании могут немедленно начать поставлять сырье Белоруссии по конкурентным рыночным ценам, пишет РИА Новости.