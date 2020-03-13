Названы главные козыри РФ в нефтяной войне

Агентство Bloomberg считает, что ослабление рубля не повлияет на работу российских производителей, так как они получают часть доходов в долларах.

Российская Федерация является единственным производителем нефти, который сможет работать в условиях цен на сырье на уровне $15-$20 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.

Автор статьи считает, что ослабление рубля не повлияет на работу российских производителей, так как они получают часть доходов в американской валюте. В частности, фирмы могут продолжать инвестировать в свое производство тогда, когда их иностранные конкуренты, включая Саудовскую Аравию, вынуждены сокращать расходы. Кроме того Россия даже при самых плохих сценариях сможет продолжить нормально работать благодаря развитой инфраструктуре, низкой стоимости производства, гибкой налоговой системе и плавающему курсу рубля, пишет РИА Новости.