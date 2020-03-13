В РФ за сутки выявили 11 новых случаев заражения COVID-19

На данный момент в стране зарегистрировали 45 случаев заболевания коронавирусом.

В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России за минувшие 24 часа зафиксировали 11 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Уточняется, что 5 госпитализированных находится в Москве, 3 - в Санкт-Петербурге и по 1 - в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях. Отмечается, что почти все заболевшие недавно посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу: Италия, Франция и Австрия. Также в штабе заявили, что один человек заразился после контакта с инфицированным.

Таким образом, на данный момент в Российской Федерации зарегистрировали уже 45 случаев заболевания COVID-19, пишет РИА Новости.