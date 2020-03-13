"Нормандский саммит" перенесли из-за коронавируса

На следующей неделе стороны должны провести телефонные переговоры, в ходе которых планируется обсудить дату возможного "нормандского саммита".

Встречу "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина), которая должна была состояться 12 марта, перенесли из-за коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, на следующей неделе советники собираются провести телефонные переговоры, в ходе которых стороны планируют обсудить дату возможного саммита в "нормандском формате", пишет РИА Новости.

Ранее ВОЗ официально объявила о начале мировой пандемии коронавируса. В организации добавили, что в скором времени инфекция распространится почти на все страны.