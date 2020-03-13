Власти Санкт-Петербурга запретили проведение массовых мероприятий

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение запретить проведение массовых мероприятий с количеством участников свыше 1 тыс. человек до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает издание RT, ссылаясь на пресс-службу городского правительства.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Известно, что госпитализированная недавно вернулась из Италии.