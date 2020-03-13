Компания "Яндекс" советует своим сотрудникам работать из дома

Режим удаленной работы пока вводится на одну неделю.

Компания "Яндекс" посоветовала своим сотрудникам со следующей недели работать из дома и приходить в офис только в случае необходимости. Также работникам рекомендуют перестать пользоваться общественным транспортом, причем компания обязуется компенсировать поездки на такси и "Яндекс.Драйве" из дома в офис и обратно. Отмечается, что режим удаленной работы пока вводится на одну неделю, пишет ТАСС.