В РФ выявили шесть новых случаев заражения COVID-19

Известно, что все заболевшие россияне недавно посещали страны с неблагополучной обстановкой по инфекции COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в Российской Федерации выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. Уточняется, что четыре госпитализированных проживают в Москве, один - в Краснодарском крае и еще один - в Калининграде. В штабе добавили, что все контактировавшие с инфицированными находятся под медицинским наблюдением. Известно, что заболевшие россияне недавно посещали страны с неблагополучной обстановкой по инфекции COVID-19.

Отмечается, что на сегодняшний день в России зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.