Песков ответил на прогноз Кудрина о росте бедности

Дмитрий Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Алексея Кудрина нельзя.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина о возможном росте бедности в Российской Федерации мнением серьезного экономиста, но при этом призвал более детально изучить оценки соответствующих ведомств и правительства, прежде чем делать выводы. По словам Пескова, ориентироваться на прогноз главы СП нельзя, пишет РИА Новости.

Ранее Алексей Кудрин рассказал, что в 2020 году в стране может вырасти уровень бедности из-за того, что Россия столкнулась с новыми экономическими вызовами.