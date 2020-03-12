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Кудрин: в РФ может вырасти уровень бедности

12.03.2020 18:05
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Кудрин: в РФ может вырасти уровень бедности

Алексей Кудрин заявил, что экономика страны столкнулась с новыми вызовами из-за распространения коронавируса по всему миру.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета в Совете Федерации заявил, что в Российской Федерации в текущем году может вырасти уровень бедности. По его словам, экономика страны столкнулась с новыми вызовами из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Глава Счетной палаты пояснил, что сложившаяся ситуация может привести к росту бедности в России, пишет РИА Новости.

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