Президент РФ объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров

Владимир Путин признался, что его задевает ситуация, когда руководители госкомпаний получают очень высокие заработные платы.

Президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" рассказал, почему руководство государственных компаний получает очень высокие заработные платы. По его словам, такие доходы топ-менеджеров связаны с тем, что российские предприятия вынуждены нанимать иностранных специалистов и платить им зарплаты, соответствующие рыночным. Подчеркивается, что при этом должна соблюдаться разница между уровнем дохода начальника и подчиненного. В качестве примера Путин привел ситуацию, когда труд гражданских пилотов стал хорошо оплачиваться после того, как на работу начали принимать специалистов из-за рубежа, имеющих опыт полетов на "Боингах".

Кроме того глава РФ признался, что его задевает ситуация, когда топ-менеджеры получают очень высокие заработные платы.