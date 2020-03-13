Петр Порошенко сбежал из Украины накануне допроса

Ранее экс-президент был вызван на допрос, однако по какому именно делу, в пресс-службе Госбюро не уточнили.

Бывший украинский глава Петр Порошенко не сможет прийти на допрос в ГБР, так как он выехал за территорию страны. Не исключено, что по личным делам. Как передает «Московский комсомолец», информация об этом поступила от его адвокатов. Однако защитники не уточнили, в какую страну он уехал.

Как сообщалось ранее, Порошенко вызывали на допрос, но по какому именно делу, в пресс-службе Госбюро не уточнили. Вместе с этим, как пишут местные СМИ, существует большая вероятность того, что экс-главу Украины могут арестовать.