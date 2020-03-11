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США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на деньги России

11.03.2020 13:14
Комментарии
США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на деньги России

Как заявил Владимир Путин, имеются в виду деньги, которые российская сторона выплачивает за транзит газа в Европу через украинскую территорию.

Штаты имеют желание, чтобы Украина существовала за счет России – об этом глава РФ заявил во время разговора в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». По его словам, Вашингтон обхаживает Киев, взяв ее под внешнее управление. Однако вместе с этим они хотят, чтобы Украина «существовала в том числе и за наши деньги».

Как пояснил Путин, речь идет о деньгах, которые РФ выплачивает за транзит газа в Европу через украинскую территорию. При этом, как напомнил Путин, под предлогом обеспечить транзит США ввели санкции против «Северного потока – 2».

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