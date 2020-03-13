Коронавирусом заразилась жена премьера Канады Софи Трюдо

У самого премьер-министра симптомов заболевания не наблюдается.

Выяснилось, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя главы правительства Камерона Ахмада, проба, которая ранее была у нее взята, показала положительный результат. Уточняется, что болезнь протекает в мягкой форме.

До этого, как сообщали СМИ, премьер решил перейти в режим самоизоляции после того, как его жена рассказала о состоянии своего здоровья, почувствовав признаки вирусного заболевания. Премьер работает из дома. Что касается его самочувствия, то у Джастина Трюдо симптомов заболевания никаких нет.